WebCatalog
ČT Edu

ČT Edu

edu.ceskatelevize.cz

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ČT Edu çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Okul öncesi eğitimin yanı sıra ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kısa eğitici videoların yer aldığı en büyük portal. İngilizceden Coğrafyaya. Videolar öğretimi çeşitlendirecek ve zor materyallerde yardımcı olacaktır.

Web Sitesi: edu.ceskatelevize.cz

Yasal Uyarı: WebCatalog, ČT Edu ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Linkhouse

Linkhouse

linkhouse.pl

Fixly

Fixly

fixly.pl

iROZHLAS

iROZHLAS

irozhlas.cz

SimpleShop

SimpleShop

simpleshop.cz

Otodom

Otodom

otodom.pl

Avaz

Avaz

avaz.ba

LYFLE

LYFLE

lyfle.com

Interia

Interia

interia.pl

S&P Capital IQ Pro

S&P Capital IQ Pro

spglobal.com

Anabix CRM

Anabix CRM

anabix.cz

Exampundit

Exampundit

exampundit.in

VOA Bosanski

VOA Bosanski

ba.voanews.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası