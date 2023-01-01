SimpleShop'un satış formuyla video kurslarınızı, canlı yayınlarınızı, e-kitaplarınızı ve çok daha fazlasını satabilirsiniz. Bütün bunlar tamamen çevrimiçi olarak otomatikleştirilmiştir.

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