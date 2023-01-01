CrunchLabs, eski NASA mühendisi ve YouTuber Mark Rober tarafından tasarlanan, çocuklara yönelik aylık bir STEM oyuncak abonelik kutusudur.

Web Sitesi: crunchlabs.com

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