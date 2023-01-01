WebCatalog
Crowdsource

Crowdsource

crowdsource.google.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Crowdsource çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Büyük etki yaratan eğlenceli ve kolay soruları yanıtlayın! Seviyelerde ilerleyin, rozetlerin kilidini açın ve yol boyunca başarılarınızı paylaşın! Gönüllü katkılarınız, Google ürünlerinin sizin bulunduğunuz bölgede daha iyi olmasını sağlar. Google Asistan'a anlamı daha iyi anlamayı öğretin, Google Çeviri'yi dilinize göre geliştirin ve Google Fotoğraflar'ın nesneleri tanımlamasına yardımcı olun. Bunlar, Google'ı hem yerel hem de küresel olarak geliştirmek için yapabileceğiniz, sürekli büyüyen ve çeşitli türdeki katkılardan yalnızca birkaçıdır.

Web Sitesi: crowdsource.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Crowdsource ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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