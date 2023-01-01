Crowdsource

Büyük etki yaratan eğlenceli ve kolay soruları yanıtlayın! Seviyelerde ilerleyin, rozetlerin kilidini açın ve yol boyunca başarılarınızı paylaşın! Gönüllü katkılarınız, Google ürünlerinin sizin bulunduğunuz bölgede daha iyi olmasını sağlar. Google Asistan'a anlamı daha iyi anlamayı öğretin, Google Çeviri'yi dilinize göre geliştirin ve Google Fotoğraflar'ın nesneleri tanımlamasına yardımcı olun. Bunlar, Google'ı hem yerel hem de küresel olarak geliştirmek için yapabileceğiniz, sürekli büyüyen ve çeşitli türdeki katkılardan yalnızca birkaçıdır.

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