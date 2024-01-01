Crescat

Crescat

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Web Sitesi: crescat.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Crescat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Crescat mekanlar, festivaller ve etkinlik profesyonelleri için ortak çalışmaya dayalı bir yazılımdır. Norveç'te yapıldı

Web Sitesi: crescat.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Crescat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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