Crash Course

Hızlandırılmış Kurs Mühendisliği'nin bu bölümünde ısı transferinden ve bunun arkasındaki farklı mekanizmalardan bahsediyoruz. İletim, malzemelerin termal iletkenliği, konveksiyon, sınır katmanları ve radyasyonu inceleyeceğiz. Hızlandırılmış Kurs Mühendisliği, PBS Digital Studios ile birlikte üretilmektedir.

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