ACCA, Yeminli Mali Müşavirler Birliğidir. Biz, 176 ülkede yerleşik, 227.000 üye ve 544.000 üyeden ve gelecekteki üyelerden oluşan, en yüksek profesyonel ve etik değerleri destekleyen, gelişen küresel bir topluluğuz.

Web Sitesi: accaglobal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ACCA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.