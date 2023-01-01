WebCatalog
ACCA

ACCA

accaglobal.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ACCA, Yeminli Mali Müşavirler Birliğidir. Biz, 176 ülkede yerleşik, 227.000 üye ve 544.000 üyeden ve gelecekteki üyelerden oluşan, en yüksek profesyonel ve etik değerleri destekleyen, gelişen küresel bir topluluğuz.

Web Sitesi: accaglobal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ACCA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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