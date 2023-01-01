Özgürlüğü seven Amerikalıları, kendi değerlerini paylaşan topluluk ve şirketlerle buluşturmak. KamuSq. muhafazakarları yerel topluluklarındaki benzer düşüncelere sahip bireylerle, güvenilir konu bazlı bilgilerle ve kendi değerlerini paylaşan işletmelerle buluşturan bir platformdur.

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