Topluluk, bireyleri ve kuruluşları geniş ölçekte kısa mesaj yoluyla hedef kitlelerine anında ve doğrudan bağlayan bir kısa mesaj hizmetidir.

Web Sitesi: community.com

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