WebCatalog
Cosmos AI

Cosmos AI

cosmosai.digital

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cosmos AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Cosmos AI ile sıradanlığa meydan okuyun. İş dünyası ve yaşam tarzı için Yapay Zeka. Yapay zeka sesli sohbeti, şablonları, kişilikleri, kodları, görüntüleri, sesli transkripsiyonları ve daha fazlasını keşfedin.

Web Sitesi: cosmosai.digital

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cosmos AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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