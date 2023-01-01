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CodeStudio

CodeStudio

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Web Sitesi: codingninjas.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CodeStudio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Code Studio ve 3. taraf iş ortaklarının sunduğu kurs kataloğumuza göz atın. K-5 sınıfları. Kendi oyununuzu, uygulamanızı veya bilgisayar çiziminizi yapmayı öğrenin.

Web Sitesi: codingninjas.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CodeStudio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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