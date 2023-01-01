FeedU'lar ile tüm restoran çevrimiçi siparişlerinizi tek yerden yönetin. Tüm 3. taraf yemek dağıtım sağlayıcılarınızı tek bir platforma bağlayın.

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