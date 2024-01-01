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Cocrafter

Cocrafter

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Web Sitesi: cocrafter.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mit Cocrafter ist das Koordinieren von Handwerksaufträgen und Nachunternehmern einfach. Auf Cocrafter finden geprüfte Betriebe für Aufträge zusammen. CoCrafter is a construction marketplace to match contractors and subcontractors. Starting in the strong German SMB sector, CoCrafter helps contractors to find and manage local as well as foreign subcontractors.

Web Sitesi: cocrafter.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cocrafter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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