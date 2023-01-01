Cloudflare Zero Trust

Kurumsal uygulamalara, özel IP alanlarına ve ana bilgisayar adlarına erişimi sınırlayan varsayılan reddetme ve Sıfır Güven kurallarını uygulamak için kimlik sağlayıcılarınız ve uç nokta koruma platformlarınızla birlikte çalışır. Kullanıcıları bir VPN'den daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde bağlar.

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