WebCatalog
Cloudflare Zero Trust

Cloudflare Zero Trust

dash.teams.cloudflare.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cloudflare Zero Trust çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kurumsal uygulamalara, özel IP alanlarına ve ana bilgisayar adlarına erişimi sınırlayan varsayılan reddetme ve Sıfır Güven kurallarını uygulamak için kimlik sağlayıcılarınız ve uç nokta koruma platformlarınızla birlikte çalışır. Kullanıcıları bir VPN'den daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde bağlar.

Web Sitesi: cloudflare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloudflare Zero Trust ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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protective.ai

Centrify

Centrify

centrify.com

UpContent

UpContent

my.upcontent.com

Fly

Fly

web.fly.io

Microsoft Intune

Microsoft Intune

endpoint.microsoft.com

Write.as

Write.as

write.as

IDX

IDX

app.idx.us

Allstate Identity Protection

Allstate Identity Protection

app.allstateidentityprotection.com

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