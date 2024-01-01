Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

VocaliD'nin Parrot Studio'su, şirketlerin metinden konuşmaya uygulamaları için yapay zeka tarafından oluşturulan özel sesler tasarlamasına, oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Önce ses çağında markalar rakiplerinden ziyade farklılaşmalı ve kendileri gibi ses çıkarmalı. Müşterilerinizle bağlantı kuran ve mesajınıza dönüşen, markayla tutarlı, ayırt edici, vokal bir kişilik yaratın; yalnızca sesin yapabileceği bir şekilde sadakat ve güven oluşturun.

Web Sitesi: vocalid.ai

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