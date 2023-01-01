ClientTether

Satış etkileşimi otomasyon platformumuz ve CRM'mizi kullanarak pazarlama çabalarınız sonucunda oluşturulan potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurun. Potansiyel müşteri dönüşümünü en üst düzeye çıkarmak için bir potansiyel müşteri aldığınızda 29 saniye içinde kişiselleştirilmiş bir kısa mesaj gönderin, bir telefon görüşmesi alın, bir e-posta veya hatta bir kutu brownie gönderin. Franchise müşterilerimiz, platformumuzu kullanarak ağları genelinde %100 potansiyel müşteri takibi garanti edebilmeyi seviyorlar. Otomatik takip ve planlama teknolojimiz sayesinde potansiyel müşterileri zahmetsizce dönüştürün. Müşterilerinize randevuları, çağrıları, mesajları ve e-postaları istediğiniz zaman dilimi ve sıklığa göre planlayın. Ayrıca ekibinizin her teklifi, kaybedilen her fırsatı ve dönüştürülen her potansiyel müşteriyi tutarlı bir şekilde takip ettiğinden emin olun. Otomatik elde tutma programımız aracılığıyla uzun vadeli ilişkiler oluşturun ve müşterileri elinizde tutun. Sizden minimum çaba harcayarak müşterilerinizle etkileşime geçin. Zengin, çok kanallı bir elde tutma ve yeniden etkileşim stratejisi oluşturmak için e-postaları, metinleri ve çağrıları planlayın ve kişiselleştirilmiş kartpostallar, teşekkür kartları, çikolatalı kekler, golf topları veya diğer fiziksel medyaları gönderin. Güzel teklifler veya hızlı teklifler oluşturmak için entegre teklif yönetimi araçlarımızı kullanın. Açıldığında ve müşterileriniz işinizi imzalamak ve onaylamak için e-imza araçlarımızı kullandığında bildirim alın. İtibar yöneticisi aracımızı kullanarak çevrimiçi itibarınızı optimize ettiğinizden emin olmak için çevrimiçi inceleme yönetimini otomatikleştirin. Platformumuz ev hizmeti ve diğer hizmet franchise'ları ve işletmeler için tasarlandı. Veri mimarimiz, franchise sistemlerinin, ihtiyaçlarını karşılamak için büyük özelleştirmelere gerek kalmadan platformumuzu kutudan çıktığı gibi dağıtmasına olanak tanır. İşletme sahipleri ve franchise verenler, görsel üretim hattımızı ve dinamik kontrol panellerimizi seviyor. Çok konumlu veya çok birimli işletmelerde potansiyel müşteri akışı, potansiyel müşteri ilişkilendirme, satış ilerlemesi, etkinlik ve kapanış oranlarındaki büyümeyi takip edin ve izleyin

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