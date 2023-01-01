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ClassBento

ClassBento

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Web Sitesi: classbento.com.au

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ClassBento focuses on fun art, craft and culinary classes. Because of this focus, we provide a much better experience for this category than other providers. We provide widgets which help teachers capture and manage bookings from their own websites, for public instantly bookable dates, private group requests, as well as gift cards. We also provides a leading marketplace where customers can discover and book from thousands of classes near them or held virtually. Our mission is to empower local artists and makers, to save time and earn more. We have local teams across US, US and AU to provide local support. We are a proud Best Events Platform finalist with Digiday and also a winner for positive social impact with the UK SME National Business Awards.

Kategoriler:

Entertainment
Event Registration and Ticketing Software

Web Sitesi: classbento.com.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, ClassBento ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

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