Claravine Veri Standartları Şirketidir. Taksonomileri, adlandırma kurallarını standartlaştırarak markaların ve ajansların modern pazarlama vaadini yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz.

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