Ubiquitous, TikTok'a yoğun bir şekilde odaklanarak dünyanın en büyük markaları için etkileyici pazarlamanın kilidini açıyor. Etkileyici pazarlama stratejisini birinci sınıf strateji ve yürütme ekibimize ek olarak optimize etmek için tahmine dayalı analitik ve makine öğreniminden yararlanan, olgun veri altyapısıyla oluşturulmuş tam hizmet bir çözümüz. İster marka bilinirliğine, ister içerik oluşturucunun liderliğinde organik içerik oluşturma yoluyla sosyal varlığı iyileştirmeye, ister doğrudan bir büyüme stratejisi geliştirmeye odaklanın, yanınızdayız. Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun ve diğer 200'den fazla marka dahil olmak üzere her boyutta marka ve pazarlama ajansıyla çalıştık. Markaların, en hızlı büyüyen pazarlama dikeyini verimli bir şekilde kullanmak için self-servis yazılımlardan daha fazlasına ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz; bu nedenle, etkileyici pazarlama zorluklarını çözmek için alandaki en olgun veri altyapısının üzerinde yer alan inanılmaz pazarlamacıları kullanıyoruz.

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