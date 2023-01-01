WebCatalog
Churnfree

Churnfree

churnfree.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Churnfree çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Müşteri Kaybetmeyi Durdurun. Kullanıcıyı Elde Tutmayı Artırarak Gelirinizi Koruyun. Churnfree, müşterileri geri kazanmak, işletmeniz için yaşam boyu değerini artırmak ve müşteri kaybının %46 oranında azaltılmasına yardımcı olmak için özelleştirilebilir iptal akışları oluşturmanıza olanak tanır

Web Sitesi: churnfree.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Churnfree ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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