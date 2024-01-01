HubSpot'taki fırsatlara ve biletlere eklenen, müşteriye yönelik katılım planları. Müşterilerinizin katılım işlemlerini tamamlamasını mı bekliyorsunuz? Beklemeyi bırak. Arrows, işe alım, satış ve başarı ekiplerinin geliri daha hızlı kapatması ve mutlu müşteriler yaratması için bir araçtır. Değer elde etme süresini kısaltın, benimsemeyi artırın ve büyümenin kilidini açın. Müşteriler, kaydolmadan başarıya giden yolda bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman bilir ve ekipleriniz iş akışı otomasyonları, e-posta hatırlatıcıları ve ayrıntılı raporlamayla en değerli işlerine odaklanmaya devam eder.

Web Sitesi: arrows.to

Yasal Uyarı: WebCatalog, Arrows ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.