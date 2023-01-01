WebCatalog
ChainGPT

ChainGPT

app.chaingpt.org

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ChainGPT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ChainGPT gelişmiş yapay zeka modelinin resmi beta sürümü. Kriptoyla ilgili her konuda kendi kişisel uzmanınızla birlikte blockchain ve kripto alanındaki tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Bireyler, geliştiriciler ve işletmeler için kullanılabilir. ChainGPT.org tarafından oluşturulmuştur.

Web Sitesi: chaingpt.org

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