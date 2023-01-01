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Cava

Cava

cava.com

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CAVA, özelleştirilebilir salatalar, pideler, meyve suları, soslar ve dip soslar içeren sağlıklı, hızlı ve rahat bir restoran deneyimine sahip, büyüyen bir Akdeniz mutfak markasıdır. En yakın yerden teslim almak veya teslim etmek için sipariş verin.

Web Sitesi: cava.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cava ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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