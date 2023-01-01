CAVA, özelleştirilebilir salatalar, pideler, meyve suları, soslar ve dip soslar içeren sağlıklı, hızlı ve rahat bir restoran deneyimine sahip, büyüyen bir Akdeniz mutfak markasıdır. En yakın yerden teslim almak veya teslim etmek için sipariş verin.

Web Sitesi: cava.com

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