CarCoPoLo GPS Araç Takip Cihazı, aracınızı sıfır kurulum maliyeti ile takip etmenizi sağlar. CarCoPoLo basit ve akıllı bir mobil uygulamadır ve aracınızı takip etmek için sabit GPS ünitesini kullanır. Artık araçlarınızı tek bir harita üzerinde canlı olarak görüntüleyebilir, kişiselleştirilebilir GEOFENCE özelliklerini kullanarak anlık bildirimlerle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde aracın mevcut konumunu, hızını ve mesafesini takip edebilirsiniz. "Buzz" ile aracınızdaki sürücüye aracınızı almaya hazır olduğunuzu bildirebilirsiniz. Ayrıca CarCoPoLo mobil uygulamasını kullanarak araç ve sürücü belgelerini elinizin altında tek bir yerde saklayın. Önemli araç verilerinize buluttan ulaşabilirsiniz.

Web Sitesi: carcopolo.com

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