WebCatalog
Carcopolo

Carcopolo

carcopolo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Carcopolo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CarCoPoLo GPS Araç Takip Cihazı, aracınızı sıfır kurulum maliyeti ile takip etmenizi sağlar. CarCoPoLo basit ve akıllı bir mobil uygulamadır ve aracınızı takip etmek için sabit GPS ünitesini kullanır. Artık araçlarınızı tek bir harita üzerinde canlı olarak görüntüleyebilir, kişiselleştirilebilir GEOFENCE özelliklerini kullanarak anlık bildirimlerle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde aracın mevcut konumunu, hızını ve mesafesini takip edebilirsiniz. "Buzz" ile aracınızdaki sürücüye aracınızı almaya hazır olduğunuzu bildirebilirsiniz. Ayrıca CarCoPoLo mobil uygulamasını kullanarak araç ve sürücü belgelerini elinizin altında tek bir yerde saklayın. Önemli araç verilerinize buluttan ulaşabilirsiniz.

Web Sitesi: carcopolo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Carcopolo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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