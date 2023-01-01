WebCatalog

Captain Data

Captain Data

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: captaindata.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Captain Data çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Captain Data is a no-code data extraction and automation platform. With Captain Data you can extract web data, enrich it with multiple sources or data providers and integrate it inside the tools you use like spreadsheets or CRMs. Use cases include finding leads and companies, enriching leads, automating ABM and more. You can create workflows to chain multiple automations together and connect Captain Data to your favorite SaaS tools!

Kategoriler:

Business
Other Lead Generation Software

Web Sitesi: captaindata.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Captain Data ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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