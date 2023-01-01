Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Captain Data is a no-code data extraction and automation platform. With Captain Data you can extract web data, enrich it with multiple sources or data providers and integrate it inside the tools you use like spreadsheets or CRMs. Use cases include finding leads and companies, enriching leads, automating ABM and more. You can create workflows to chain multiple automations together and connect Captain Data to your favorite SaaS tools!

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