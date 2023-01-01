WebCatalog
Canvy

Canvy

canvy.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Canvy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Güzel sanatlar ressamları ve poster tasarımcıları için çevrimiçi araç – sanatınızı çevrimiçi olarak daha iyi tanıtmak ve sunmak için. Sanatınızı sergileyebileceğiniz gerçek yaşam ortamlarının fotoğrafları ile sanatınızı yeni potansiyel alıcılara ve müşterilere sergilemenin en iyi yoluna sahip olacaksınız.

Web Sitesi: canvy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Canvy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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