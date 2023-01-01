WebCatalog
Zenfolio

Zenfolio

zenfolio.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Müşterilerinizin seveceği güzel fotoğraf web siteleri ve galerileri. Hepsi bir arada platformla fotoğraflarınızı çevrimiçi olarak sergileyin ve satın.

Web Sitesi: zenfolio.com

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