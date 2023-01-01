WebCatalog
Booking Partner Hub

Booking Partner Hub

partner.booking.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Booking Partner Hub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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İş Ortağı Yardımı'ndan ihtiyacınız olan desteği alın. Oteller, kiralık tatil yerleri, diğer tesisler ve endüstriye yönelik küresel seyahat trendleri hakkında içgörü, analiz ve uzmanlık edinin. Ziyaret edin ve daha fazlasını öğrenin!

Web Sitesi: partner.booking.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Booking Partner Hub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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