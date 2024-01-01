BluBil, kişisel, ailevi ve kurumsal amaçlarla harcama ve makbuzların kontrolü için kullanılabilir. Ailede, şirkette, arkadaşlar arasında, ortak gezi sırasında ve diğer amaçlarla nakit akışını yönetecek sınırsız sayıda grup oluşturmak mümkündür. Harçlık alan, yol masrafları, eğlence giderleri olan bir grubu oluşturup kadrosuna katmak kolaydır. Artık nakit akışı netleşti. Basit ve hızlı bir şekilde izleyin. Harcamaları ve geliri oldukça basit bir şekilde ekleyin; çalışanlarınız arayüzün zorluğu nedeniyle bunları düzeltmeyi "unutmayacak". Sıradan çalışanların ve bölüm başkanlarının bireysel haklarını belirleyin. Yetkiyi devredin, ancak olup bitenlerin kontrolüne olan güveninizi tam olarak koruyun. Grubun nakit akışı tamamen gözünüzün önünde olacaktır, ancak yeterli haklara sahip olmanız durumunda. Çalışanlar arasındaki para hareketini takip edin.

Web Sitesi: blubil.com

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