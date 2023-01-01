WebCatalog
BizBuySell

BizBuySell

bizbuysell.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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İnternetin en büyük satılık işletme borsasında 45.000'den fazla satılık işletme. Gizli bir listelemeyle bir işletmeyi satılık olarak satın veya bir işletme komisyoncusu kullanın.

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