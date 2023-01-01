Scalable Capital, Avrupa'nın en büyük dijital varlık yöneticisi ve kendi kendini yönlendiren yatırımcılar için neo-broker sağlayıcısıdır.

Web Sitesi: scalable.capital

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scalable Capital ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.