Hepsi bir arada uygulamayla senaryo yazın, çekin, stil verin, paylaşın: teleprompter, otomatik altyazılar, logonuz ve stilinizle markalayın, zarif açılış sayfalarında videolarınızı e-postayla veya mesajla gönderin.

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