WebCatalog
Bexio

Bexio

office.bexio.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bexio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

bexio hayatınızı çok daha kolaylaştıracak. İsviçreli KOBİ'ler, hem ofiste hem de evde idari görevlerini daha verimli, güvenli ve dijital olarak gerçekleştirmek için bexio'yu kullanıyor! bexio'nun çevrimiçi platformu şirketinizin ihtiyaç duyduğu tüm temel özellikleri sunar: İletişim yönetimi, yalnızca birkaç tıklamayla fiyat teklifi ve fatura oluşturma, entegre çevrimiçi bankacılık, maaş bordrosu hizmetleri dahil otomatik muhasebe ve muhasebeciniz için doğrudan çevrimiçi erişim.

Web Sitesi: office.bexio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bexio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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