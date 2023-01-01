Bellroy, çantalar, folyolar, cüzdanlar, keseler, cep telefonu kılıfları ve anahtar kılıfları dahil olmak üzere taşıma ürünleri üreten Avustralyalı bir aksesuar markasıdır. Sertifikalı bir B Corporation'dır.

Web Sitesi: bellroy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bellroy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.