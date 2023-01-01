WebCatalog
Belfius

Belfius

belfius.be

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Projenizi gerçekleştirmek için Belfius Banque'a bir çözüm garantisi verin: kredi, güvence, gelir veya yatırım… kesinlikle. 1 Mart 2012 tarihine kadar Dexia Bank Belçika olarak bilinen Belfius Bank and Insurance, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, kâr amacı güden bir PLC'dir. Belfius, Belçika Devleti tarafından 4 milyar avro karşılığında satın alındığı 10 Ekim 2011 tarihine kadar parçası olduğu Dexia grubunun dağılmasından ortaya çıktı.

Web Sitesi: belfius.be

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