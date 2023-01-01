WebCatalog
Darty

Darty

darty.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Darty çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Darty'de büyük ve küçük ev aletleri, TV, multimedya, ses, özel mutfak alanlarında binlerce ürünü keşfedin... ve Darty Max ile garantili bakım

Web Sitesi: darty.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Darty ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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