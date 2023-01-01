WebCatalog
Planplan

Planplan

planplan.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Planplan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ürün arama motoru ve e-ticaret sitesi Planplan, çevrimiçi satış platformlarındaki ürünleri birçok olumlu yorumla indekslemenize olanak tanıyan, açık kaynaklı, veriye alternatif bir arama motorudur.

Web Sitesi: planplan.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Planplan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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