Ürün arama motoru ve e-ticaret sitesi Planplan, çevrimiçi satış platformlarındaki ürünleri birçok olumlu yorumla indekslemenize olanak tanıyan, açık kaynaklı, veriye alternatif bir arama motorudur.

Web Sitesi: planplan.io

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