- BaseLinker, Amazon, eBay, Etsy, Reverb ve Mirakl gibi tüm platformlarda 1.000'den fazla entegrasyonla satışları kolaylaştıran çok kanallı bir yönetim yazılımıdır. - Gelişmiş otomasyon modülümüzü kullanan ekipler, gönderi oluşturma, müşteri e-postaları, fatura oluşturma ve etiket yazdırma gibi görevleri yerine getiren benzersiz paketleme asistanımız ve otomatik eylem özelliklerimiz sayesinde hataları en aza indirerek siparişleri 10 kata kadar daha hızlı işleyebilir. - Avrupa, ABD ve Brezilya'da 23.000'i aşkın aktif kullanıcımızla, uluslararası genişlemeyi hedefleyen satıcılara uzman desteği sağlıyoruz.

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