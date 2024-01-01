Baselinker

Baselinker

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: baselinker.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Baselinker çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

- BaseLinker, Amazon, eBay, Etsy, Reverb ve Mirakl gibi tüm platformlarda 1.000'den fazla entegrasyonla satışları kolaylaştıran çok kanallı bir yönetim yazılımıdır. - Gelişmiş otomasyon modülümüzü kullanan ekipler, gönderi oluşturma, müşteri e-postaları, fatura oluşturma ve etiket yazdırma gibi görevleri yerine getiren benzersiz paketleme asistanımız ve otomatik eylem özelliklerimiz sayesinde hataları en aza indirerek siparişleri 10 kata kadar daha hızlı işleyebilir. - Avrupa, ABD ve Brezilya'da 23.000'i aşkın aktif kullanıcımızla, uluslararası genişlemeyi hedefleyen satıcılara uzman desteği sağlıyoruz.
Kategoriler:
Business
Çok Kanallı Perakende Yazılımı

Web Sitesi: baselinker.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Baselinker ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Webgility

Webgility

webgility.com

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Channable

Channable

channable.com

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

EasyStore

EasyStore

easystore.co

ChannelGrabber

ChannelGrabber

channelgrabber.com

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Stockpilot

Stockpilot

stockpilot.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

3DSellers

3DSellers

3dsellers.com

EcomBalance

EcomBalance

ecombalance.com

Purse

Purse

purse.io

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Mailbox Power

Mailbox Power

mailboxpower.com

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

Shipturtle

Shipturtle

shipturtle.com

OnePatch

OnePatch

onepatch.com

UPrinting

UPrinting

uprinting.com

MyTeam

MyTeam

my-team.gr

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası