WebCatalog
Purse

Purse

purse.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Purse çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Purse.io, alıcılarına hemen hemen her üründe büyük indirimler sunan ve satıcıların eBay, Amazon ve Etsy'ye kıyasla çok daha düşük olan yalnızca %1 hizmet ücretiyle Bitcoin karşılığında ürün alışverişi yapmalarına olanak tanıyan gerçekten benzersiz bir platformdur.

Web Sitesi: purse.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Purse ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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