BARIDIWEB hizmeti, Cezayir Postası müşterilerinin, operasyonların herhangi bir zamanda (haftanın 7 günü ve günün 24 saati) hızlı bir şekilde yürütülmesiyle www.poste.dz web portalı aracılığıyla posta mali hizmetlerinden yararlanmasına olanak tanır.

Web Sitesi: poste.dz

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