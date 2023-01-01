WebCatalog
BaridiWeb

BaridiWeb

poste.dz

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BaridiWeb çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

BARIDIWEB hizmeti, Cezayir Postası müşterilerinin, operasyonların herhangi bir zamanda (haftanın 7 günü ve günün 24 saati) hızlı bir şekilde yürütülmesiyle www.poste.dz web portalı aracılığıyla posta mali hizmetlerinden yararlanmasına olanak tanır.

Web Sitesi: poste.dz

Yasal Uyarı: WebCatalog, BaridiWeb ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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