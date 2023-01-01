WebCatalog

Balena

Balena

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Web Sitesi: balena.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Balena çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Küçük cihazlardan oluşan devasa filolar oluşturun ve yönetin. IoT Linux cihaz filolarını geliştirmenize, dağıtmanıza, yönetmenize ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan güvenli konteyner tabanlı teknoloji yığını

Web Sitesi: balena.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Balena ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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