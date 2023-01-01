WebCatalog
Awwwards

Awwwards

awwwards.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Awwwards çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İnternette tasarım, yaratıcılık ve yenilikçiliğin ödülleri.

Web Sitesi: awwwards.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Awwwards ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

CSSDesignAwadrs

CSSDesignAwadrs

cssdesignawards.com

Fast Company

Fast Company

fastcompany.com

Diagram

Diagram

diagram.com

Design Wizard

Design Wizard

app.designwizard.com

The New Black

The New Black

thenewblack.ai

easel.ly

easel.ly

easel.ly

1xBet

1xBet

1xbet.com

BetaKit

BetaKit

betakit.com

The Verge

The Verge

theverge.com

TechCabal

TechCabal

techcabal.com

Pro Football Reference

Pro Football Reference

pro-football-reference.com

Variety

Variety

variety.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası