Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Avid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Avid, dünyayı eğlendirmek, bilgilendirmek, eğitmek ve aydınlatmak için medya yaratıcılarını yenilikçi teknoloji ve işbirlikçi araçlarla güçlendiriyor.

Web Sitesi: avid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Avid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.