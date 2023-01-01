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Avianca S.A. Kolombiyalı bir havayolu şirketidir. İlk olarak SCADTA adı altında tescil edildiği 5 Aralık 1919'dan bu yana Kolombiya'nın bayrak taşıyıcısıdır.

Web Sitesi: avianca.com

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