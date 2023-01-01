WebCatalog
Artbreeder

Artbreeder

artbreeder.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Artbreeder çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Artbreeder, işbirliği yapmayı ve keşfetmeyi kolaylaştırarak kullanıcıların yaratıcılığını güçlendiren yeni bir yaratıcı araç türü olmayı hedefliyor. Başlangıçta Ganbreeder, yüksek karmaşıklıktaki alanları keşfetme yöntemleri olarak üreme ve işbirliğini kullanmaya yönelik bir deney olarak başladı.

Web Sitesi: artbreeder.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Artbreeder ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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