Artbreeder, işbirliği yapmayı ve keşfetmeyi kolaylaştırarak kullanıcıların yaratıcılığını güçlendiren yeni bir yaratıcı araç türü olmayı hedefliyor. Başlangıçta Ganbreeder, yüksek karmaşıklıktaki alanları keşfetme yöntemleri olarak üreme ve işbirliğini kullanmaya yönelik bir deney olarak başladı.

Web Sitesi: artbreeder.com

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