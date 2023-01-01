Alertable, Kanadalıları bilgilendirmek için akıllı bir uyarı sistemi sağlar. Şiddetli hava koşulları, seller, kasırgalar, orman yangınları ve yerel topluluk bildirimleri için bugün kaydolun.

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