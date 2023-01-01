WebCatalog
Alertable

Alertable

alertable.ca

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Alertable çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Alertable, Kanadalıları bilgilendirmek için akıllı bir uyarı sistemi sağlar. Şiddetli hava koşulları, seller, kasırgalar, orman yangınları ve yerel topluluk bildirimleri için bugün kaydolun.

Web Sitesi: alertable.ca

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alertable ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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