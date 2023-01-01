WebCatalog
AkkenCloud

AkkenCloud

login.akken.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AkkenCloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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AkkenCloud, ön ofis, ofisler arası ve arka ofis iş akışını kolaylaştırmak için oluşturulmuş, personel bulma ve işe alım ajanslarına yönelik mevcut en kapsamlı, kurumsal, bulut tabanlı platformdur. AkkenCloud platformunun kullanımıyla müşteriler verimlilikte, yerleşimlerde ve karlılıkta artış gördü. 14,8 milyondan fazla adayı ve 33.000'den fazla kullanıcıyı tek platformda yöneten AkkenCloud müşterilerinin boyutu ve başarısı her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Web Sitesi: login.akken.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AkkenCloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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