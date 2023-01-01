AkkenCloud, ön ofis, ofisler arası ve arka ofis iş akışını kolaylaştırmak için oluşturulmuş, personel bulma ve işe alım ajanslarına yönelik mevcut en kapsamlı, kurumsal, bulut tabanlı platformdur. AkkenCloud platformunun kullanımıyla müşteriler verimlilikte, yerleşimlerde ve karlılıkta artış gördü. 14,8 milyondan fazla adayı ve 33.000'den fazla kullanıcıyı tek platformda yöneten AkkenCloud müşterilerinin boyutu ve başarısı her geçen gün büyümeye devam ediyor.

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