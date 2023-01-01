WebCatalog
Adverty

Adverty

adverty.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Adverty çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Adverty, oyunlar için geliştirilen devrim niteliğindeki görüntülü reklamcılık teknolojisi aracılığıyla markaları ve insanları doğru zamanda ve yerde buluşturuyor. Platform, içerik oluşturucuların göze çarpmayan, entegrasyonu kolay ve kesintisiz reklamlarla deneyimin tamamını paraya dönüştürmesine olanak tanır.

Web Sitesi: adverty.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Adverty ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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