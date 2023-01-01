ADrPlexus Tıbbi Öğrenme Uygulaması, AdrPlexus'un teknik kanadı tarafından doktorlara yönelik dijital bir kaynaktır. Uygulamamız türünün tek örneğidir ve adayların e-Öğrenim için başvurabilecekleri tek adres görevi görür. Kavramsal ve zamana bağlı bir yaklaşımla birlikte en yüksek çaba-getiri oranına sahip seçilmiş içerik, ADrPlexus uygulamasını NeXT ve INI-CET için çok etkili bir öğrenme aracı haline getiriyor

Web Sitesi: adrplexus.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ADrPlexus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.