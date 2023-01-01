WebCatalog
ADrPlexus

ADrPlexus

learn.adrplexus.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ADrPlexus Tıbbi Öğrenme Uygulaması, AdrPlexus'un teknik kanadı tarafından doktorlara yönelik dijital bir kaynaktır. Uygulamamız türünün tek örneğidir ve adayların e-Öğrenim için başvurabilecekleri tek adres görevi görür. Kavramsal ve zamana bağlı bir yaklaşımla birlikte en yüksek çaba-getiri oranına sahip seçilmiş içerik, ADrPlexus uygulamasını NeXT ve INI-CET için çok etkili bir öğrenme aracı haline getiriyor

Web Sitesi: adrplexus.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ADrPlexus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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