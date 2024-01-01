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Adentro

Adentro

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Web Sitesi: adentro.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Adentro, gerçek misafir ziyaretlerini artırmak için mağaza içi WiFi'nizle eşleşen ve bunu kanıtlayan tek ziyaret tabanlı pazarlama platformudur. Teknolojimiz, bilinmeyen müşterileri belirlemenize, yeni müşteriler çekmenize ve ziyaret davranışlarını ölçmenize yardımcı olur. Zenginleştirilmiş müşteri profilleriyle birleştirilmiş tescilli Walk-Through Rate™ özelliğimiz, konumlarınızda gelir etkisini artırma ve ölçme yönteminizi basitleştirir. Dijital reklamcılığa yatırım yapıyor musunuz? Kampanyalarınızı sizinki gibi işletmeleri ziyaret eden yerel kullanıcılara hedeflemek için 53 milyondan fazla tüketiciden oluşan veritabanımızdan yararlanın. Adentro, daha etkili pazarlama ve artan yatırım getirisi için misafirlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Kategoriler:

Business
E-posta Takip Yazılımı
Lokasyon Tabanlı Pazarlama Yazılımı

Web Sitesi: adentro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Adentro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Apollo.io

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Lets.events

lets.events

Whois Visiting

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AnyRoad

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Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Snitcher

Snitcher

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ReInvest24

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