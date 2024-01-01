Adentro, gerçek misafir ziyaretlerini artırmak için mağaza içi WiFi'nizle eşleşen ve bunu kanıtlayan tek ziyaret tabanlı pazarlama platformudur. Teknolojimiz, bilinmeyen müşterileri belirlemenize, yeni müşteriler çekmenize ve ziyaret davranışlarını ölçmenize yardımcı olur. Zenginleştirilmiş müşteri profilleriyle birleştirilmiş tescilli Walk-Through Rate™ özelliğimiz, konumlarınızda gelir etkisini artırma ve ölçme yönteminizi basitleştirir. Dijital reklamcılığa yatırım yapıyor musunuz? Kampanyalarınızı sizinki gibi işletmeleri ziyaret eden yerel kullanıcılara hedeflemek için 53 milyondan fazla tüketiciden oluşan veritabanımızdan yararlanın. Adentro, daha etkili pazarlama ve artan yatırım getirisi için misafirlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

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